Экс-теннисист назвал спортсменов, которые могут победить Джоковича на Australian Open

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский уверен, что первая ракетка мира Новак Джокович - это вовсе не бессменный лидер проходящего сегодня Открытого чемпионата по теннису-2024.
Ольховский признал, что Джокович является признанным фаворитом турнира, однако его вполне могут "подвинуть" другие талантливые участники этих соревнований, такие как Даниил Медведев, итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас или Андрей Рублёв.
"Есть спортсмены, которые способны оказать Новаку сопротивление, вплоть до того, чтобы победить его. Поэтому я бы назвал его не безусловным, а просто одним из главных фаворитов турнира", — сказал Ольховский, которого цитирует Газета.Ru.
Ранее стало известно, что Джокович вышёл в четвёртый круг Australian Open, обыграв аргентинца Этчеверри со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:2).
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