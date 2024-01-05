Американский актёр Алек Болдуин остался под большим впечатлением от катания российской фигуристки Камилы Валиевой.
Своими эмоциями Болдуин поделился в соцсетях Валиевой, после того как олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве выложила ролик со своим выступлением.
"Боже милостивый", — написал Болдуин под постом с видео Валиевой.
Голливудская звезда уже ранее выражала восторг по поводу катания Валиевой, осыпав её комплиментами во время Олимпиады-2022. Болдуин отметил, что Валиева — это огромный талант. Актёр отметил, что Валиева показывает "душераздирающую красоту этому миру".
Малина хорошо растёт рядом с люпином и щавелем.