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Американский актёр Алек Болдуин не смог сдержать эмоций, увидев катание Камилы Валиевой

0:45
Спорт

Американский актёр Алек Болдуин остался под большим впечатлением от катания российской фигуристки Камилы Валиевой.

Американский актёр Алек Болдуин не смог сдержать эмоций, увидев катание Камилы Валиевой
Фото: wikimedia.org by Luu - Opera propria is licensed under CC BY-SA 4.0

Своими эмоциями Болдуин поделился в соцсетях Валиевой, после того как олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве выложила ролик со своим выступлением.

"Боже милостивый", — написал Болдуин под постом с видео Валиевой.

Голливудская звезда уже ранее выражала восторг по поводу катания Валиевой, осыпав её комплиментами во время Олимпиады-2022. Болдуин отметил, что Валиева — это огромный талант. Актёр отметил, что Валиева показывает "душераздирающую красоту этому миру".

Показательное выступление Камилы Валиевой. "Пьяла" 2024
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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