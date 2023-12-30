Названы упражнения для похудения дома без беговой дорожки

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Эффективные тренировки для домашнего бега без беговой дорожки с целью похудения включают высокое поднимание колен и упражнение "Джампинг Джек".

Фото: Getty Images/iStockphoto by Deepak Verma

Рекомендуется выполнять их в подходах, с ускорением в течение минуты и короткими перерывами между подходами. Дополнительно, можно включить упражнение "вакуум" для тренировки внутренних мышц пресса.

Важно ограничивать прыжковые упражнения до 15 минут, менять их интенсивность и разнообразить тренировку. Однако основной акцент должен быть на соблюдении диеты, учете калорий, и замене углеводов. Постоянство в поддержании здорового рациона играет ключевую роль в достижении целей по снижению веса, сообщает "Чемпионат".

Дополнительные методы, такие как использование костюмов-саун и специализированных мазей, могут помочь ускорить процесс похудения, но их применение требует консультации с врачом, чтобы исключить противопоказания.

Важно понимать, что похудение требует комплексного подхода, включающего не только физическую активность, но и заботу о питании и здоровье организма.