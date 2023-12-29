Названы основные ошибки новичков в спортзале

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Вступление в мир тренировок в спортзале может стать вызовом для новичков, которые, не зная, с чего начать, совершают распространенные ошибки. Супервайзер тренажерного зала в клубе World Class Метрополис Антон Котов выделяет несколько ключевых ошибок, с которыми сталкиваются начинающие спортсмены.

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Основные ошибки

Проблема с выбором тренажеров

Многие новички случайным образом пробуют все тренажеры подряд, часто перегружая одну и ту же мышечную группу. Это подчеркивает важность подхода тренера к выбору подходящего оборудования.

Неверный выбор тренажеров

Некоторые новички выбирают тренажеры, не соответствующие их потребностям и уровню подготовки. Безопасными вариантами для начала являются тренажеры для односуставных упражнений.

Недостаточное внимание к осанке

Часто новички не следят за положением своего тела во время тренировок, что может привести к нарушению осанки. Важно начинать занятия с правильного положения тела на тренажере.

Неправильное выполнение базовых упражнений

Новички часто считают базовые упражнения слишком простыми и выполняют их неправильно, что может привести к травмам.

Слишком быстрое включение в тренировочный процесс

Новички часто начинают тренировки с слишком высокой интенсивностью, что может привести к переутомлению. Рекомендуется постепенно включаться в тренировочный процесс, учитывая свой образ жизни и не забывая о восстановлении.

Советы для начинающих

Необходимо определить свои цели и выбрать подходящий вид тренировок. Важен вводный инструктаж с тренером, правильный выбор тренажеров, начало с низкоинтенсивных тренировок и внимание к своему организму. Более важен постепенный прогресс, чем максимальная интенсивность.