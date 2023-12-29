Названы три самых необычных видов спорта

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В последние годы физическая активность становится все более популярной в России, приобретая новые формы и даже порождая собственные федерации. В этом контексте выделяются необычные и забавные виды спорта, ставшие не только средством поддержания физической формы, но и увлекательным хобби.

Фото: Wikipedia by Sascha Pohflepp is licensed under CC BY 2.0

1. Квиддич

Вдохновленный миром Гарри Поттера, квиддич стал популярным видом спорта в России. Однако, в отличие от волшебного мира, здесь нет летающих метел и снитча. Вместо этого используются теннисные или бадминтонные ракетки. Игра схожа с гандболом, где команды борются за набор максимального количества очков за 45-минутный матч.

2. Сквош

Спортивная игра сквош, родом из Англии, получила популярность в России в 1990-х. Игра проходит в закрытом помещении, где игроки используют ракетки для отбивания резинового мяча. Правила просты: матч состоит из броска для определения первого подающего, за которым следует отбивание мяча к фронтальной стене.

3. Шахбокс

Шахбокс — уникальное сочетание шахмат и бокса, вдохновленное комиксом "Холодный экватор". Этот гибридный вид спорта, включающий 11 раундов с шахматной партией и боксерским поединком, проводится на ринге. С 2003 года проводятся официальные соревнования, поддерживаемые Всемирной шахматной боксерской организацией, сообщает "Чемпионат".

Эти увлекательные игры не только способствуют поддержанию физической формы, но и предоставляют участникам уникальные возможности для сочетания физических и умственных навыков.