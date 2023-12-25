Звёздам Саудовской Про-Лиги на Рождество вручат очень дорогие подарки

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В планах организаторов Саудовской Про-Лиги — вручение очень дорогих рождественских подарков самым известным участникам соревнований.

Фото: Openverse by Nathan Congleton is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Организаторы подчеркнули, что ряд их игроков относится к спортсменам самого высшего разряда, и их нужно непременно поощрять соответствующим образом, пишет The Sun.

"У нас есть звёзды высшего уровня, и они заслуживают редких вещей. Мы хотим показать, что к ним относятся как к уникальным, потому что они уникальны. Рождество будет очень хорошим для некоторых игроков и сотрудников", — сказано в материале.

Известно, что руководство самых состоятельных футбольных клубов Саудовской Аравии на это Рождество решило не мелочиться и порадовать своих звёздных спортсменов дорогостоящими подарками. Самые именитые члены команд получат элитные автомобили: французские Bugatti, итальянские Ferrari SF90 Spider и Lamborghini.

Кроме автомобилей, в качестве рождественских подарков членам команд будут преподнесены брендовые сумки от французского модного дома Yves Saint Lauren, а также элитные часы, стоимость которых превышает 345 тысяч евро.