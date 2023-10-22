Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду поделился своими мыслями о будущем.
"Продолжу играть в этом сезоне и в следующем, а потом посмотрю на свое тело и подумаю, смогу ли продолжать или нет. ", — цитирует слова Роналду O Jogo.
Роналду присоединился к "Аль-Насру" в январе 2023 года и подписал контракт с клубом до 2025 года. На данный момент португальский футболист провел 12 матчей в различных соревнованиях, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач, сообщает "Чемпионат".
После 10 матчей в Про-Лиге Саудовской Аравии "Аль-Наср" занимает третье место с 22 очками.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить выпускников Армавирского летного училища, прислав им торт от "старших товарищей".