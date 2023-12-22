Смерть во время тренировки: названы основные причины

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Внезапная смерть в спорте представляет собой случаи ухода из жизни, произошедшие непосредственно во время физических нагрузок или в течение 1-24 часов с появления первых симптомов, приведших к изменению или прекращению деятельности пациента.

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Основной причиной таких случаев у молодых спортсменов являются скрытые врожденные заболевания сердечно-сосудистой системы. Гипертрофическая кардиомиопатия, врожденные аномалии коронарных артерий и другие сердечно-сосудистые нарушения чаще всего приводят к внезапной сердечной смерти у спортсменов младше 35 лет. У спортсменов старше 35 лет основной причиной является коронарная болезнь.

Интенсивные физические нагрузки могут провоцировать внезапные сердечные приступы у спортсменов с предрасположенностью к сердечным заболеваниям, сообщает "Justsport".

Три основные причины внезапной смерти в спорте:

Нераспознанные или недооцененные врачом заболевания;

Чрезмерная физическая нагрузка, не соответствующая функциональным возможностям организма;

Спортивные травмы.

Классификация причин внезапной сердечной смерти в спорте в Великобритании учитывает возрастные группы, выделяя генетически обусловленные причины у молодых спортсменов и атеросклероз коронарных артерий у старших спортсменов. В США также отмечается возрастная граница в 35 лет, и выделение сотрясения сердца как ведущей причины неблагоприятных исходов в спорте.