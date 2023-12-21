Российский полузащитник Головин впервые за два года получил красную карточку

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Завершилась игра во французской Лиге 1, где "Тулуза" принимала "Монако" на своем поле. Результатом матча стала победа гостей со счетом 2:1.

Фото: Openverse by Анна Джалалян / Anna Jalalyan is licensed under CC BY-SA 3.0

Франк Магри вывел "Тулузу" вперед уже на пятой минуте матча, но к концу первого тайма "Монако" смогло отыграться. Дубль оформил нападающий монегасков Виссам Бен-Йеддер. На 51-й минуте российскому полузащитнику "Монако" Александру Головину была показана прямая красная карточка за удар шипами по икроножной мышце Арона Деннума, который до этого нарушил правила в игре против россиянина. Эта красная карточка стала первой для Александра за последние два года.

К счастью для Головина, "Монако" смогло сохранить победный счет и подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции с 33 очками, однако следующий матч команда проведет без россиянина в составе — он получил дисквалификацию. "Тулуза", в свою очередь, занимает 16-е место с 14 баллами.

Ранее сообщалось, что РФС отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию.