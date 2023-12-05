Лионель Месси — спортсмен 2023 года по версии журнала Time

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Игрок американского футбольного клуба "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси был признан спортсменом года по версии Time, согласно информации на сайте журнала.

Фото: Openverse by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0

В 2023 году Месси стал чемпионом Франции, выступая за французский "ПСЖ", после чего подписал контракт с командой "Интер Майами" в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS). За новый клуб он провел 14 матчей в различных турнирах, где забил 11 мячей и сделал 8 голевых передач. Важным вкладом в успех команды стало завоевание первого трофея для "Интера" — Кубка лиг, в борьбе за который участвуют команды MLS и чемпионата Мексики.

В конце 2022 года Месси стал чемпионом мира в Катаре вместе со сборной Аргентины. В октябре он также получил восьмой "Золотой мяч" в своей карьере.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси заявил, что зол на Левандовского.