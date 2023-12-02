Лионель Месси заявил, что зол на Левандовского

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Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины, объяснил отказ от рукопожатия капитану Польши Роберту Левандовскому на Чемпионате мира 2022, потому что был зол.

Фото: Openverse by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0

Причиной стало замечание Левандовского после того, как Месси получил "Золотой мяч" в 2021 году. После разговора футболисты пришли к выводу, что это недопонимание.

Месси также поделился эмоциями от победы Аргентины на Чемпионате мира 2022 и текущими успехами в квалификации к Чемпионату мира 2026, где Аргентина лидирует с 15 очками.

Вот почему ЛИОНЕЛЬ МЕССИ выиграл ЗОЛОТОЙ МЯЧ 2023 @GOAL24