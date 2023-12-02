Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины, объяснил отказ от рукопожатия капитану Польши Роберту Левандовскому на Чемпионате мира 2022, потому что был зол.
Причиной стало замечание Левандовского после того, как Месси получил "Золотой мяч" в 2021 году. После разговора футболисты пришли к выводу, что это недопонимание.
Месси также поделился эмоциями от победы Аргентины на Чемпионате мира 2022 и текущими успехами в квалификации к Чемпионату мира 2026, где Аргентина лидирует с 15 очками.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.