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Названы причины, по которым Месси выиграл "Золотой мяч"

1:34
Спорт

В театре Шатле в Париже прошла ежегодная церемония вручения самой престижной награды в мире футбола — "Золотого мяча". В этом году лучшим игроком сезона был признан аргентинец Лионель Месси. Это уже восьмая такая награда в его карьере, что делает его практически недосягаемым для других футболистов.

Названы причины, по которым Месси выиграл "Золотой мяч"
Фото: Openverse by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0

Вручение "Золотого мяча" Лионелю Месси стало практически предопределенным после его впечатляющего выступления на Чемпионате мира-2022 в Катаре, где он помог Аргентине одержать победу.

Месси долгие годы был признанным мастером футбола, но в Аргентине всегда говорили о Диего Марадоне как о самом великом игроке, когда-либо выходившем на поле в национальной команде. Однако после финала против Франции, где Месси стал чемпионом мира, его место в истории футбола стало особенно важным, сообщает URA.RU.

Месси провел не самый выдающийся сезон в составе "Пари Сен-Жермен", и это вызвало сомнения в его заслугах для "Золотого мяча". Он стал лучшим ассистентом во французской Лиге 1, но это было недостаточно для некоторых фанатов.

Тем не менее, "Золотой мяч" был вручен Лионелю Месси за его великое вклад в историю футбола, который продолжался более двух десятилетий. Эта награда стала своеобразным финальным аккордом в его карьере футболиста, и он оставляет след в истории футбола, которую будут помнить наши потомки.

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Вот почему ЛИОНЕЛЬ МЕССИ выиграл ЗОЛОТОЙ МЯЧ 2023 @GOAL24
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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