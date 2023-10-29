Килиан Мбаппе получил жёлтую карточку за провоцирование болельщиков

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Нападающий французской команды "ПСЖ" Килиан Мбаппе очень эмоционально отметил свой победный гол в ворота "Бреста" (3:2) перед фанатами соперника, что привело к тому, что он получил жёлтую карточку.

Фото: Openverse by Кирилл Венедиктов is licensed under CC BY-SA 3.0

После того, как он забил решающий мяч на 89-й минуте, Мбаппе приложил палец к губам и размахивал ладонью, призывая болельщиков "Бреста" замолчать. За это проявление эмоций Мбаппе был наказан жёлтой карточкой арбитром матча, сообщает "Чемпионат".

На 90-й минуте Мбаппе был заменен, и болельщики "Бреста" освистывали и оскорбляли футболиста. Уходя с поля, Килиан также активно жестикулировал, указывая пальцем на эмблему "ПСЖ" и показывая три пальца, что символизировало количество голов, забитых его командой сопернику.

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