Нападающий французской команды "ПСЖ" Килиан Мбаппе очень эмоционально отметил свой победный гол в ворота "Бреста" (3:2) перед фанатами соперника, что привело к тому, что он получил жёлтую карточку.
После того, как он забил решающий мяч на 89-й минуте, Мбаппе приложил палец к губам и размахивал ладонью, призывая болельщиков "Бреста" замолчать. За это проявление эмоций Мбаппе был наказан жёлтой карточкой арбитром матча, сообщает "Чемпионат".
На 90-й минуте Мбаппе был заменен, и болельщики "Бреста" освистывали и оскорбляли футболиста. Уходя с поля, Килиан также активно жестикулировал, указывая пальцем на эмблему "ПСЖ" и показывая три пальца, что символизировало количество голов, забитых его командой сопернику.
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