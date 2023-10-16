Футболистка женского ЦСКА Ксения Коваленко выразила свое мнение о популярности женского футбола в России, подчеркивая, что интерес к нему увеличивается.
"По мере времени спрос на женский футбол только растет. Раньше на финалы Кубка России женской лиги зрители не собирались. Принятие женского футбола заняло некоторое время, но отношение к нему уже изменилось", — говорит Коваленко.
"Зачем женщине играть в футбол? Иди борщ вари!", — говорили футболистке в самом начале карьеры.
Теперь такое уже давно не происходит.
В текущем сезоне она приняла участие в 16 матчах женской Суперлиги, забив один гол и сделав две результативные передачи, сообщает "Чемпионат".
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