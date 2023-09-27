Канадский хоккеист Кэмерон Ли получил паспорт РФ

0:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Защитник хоккейного клуба "Амур" из Канады Кэмерон Ли получил российское гражданство. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Документ с данным решением был опубликован в среду.

Фото: Openverse

В июле 2023 года хоккеист объявил о своем намерении в скором будущем подать заявление на получение российского гражданства.

В сезоне 2022/2023 он провел 53 матча в составе "Амура", а в новом сезоне успел сыграть в 9 матчах, набрав при этом 6 очков.

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