Защитник хоккейного клуба "Амур" из Канады Кэмерон Ли получил российское гражданство. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Документ с данным решением был опубликован в среду.
В июле 2023 года хоккеист объявил о своем намерении в скором будущем подать заявление на получение российского гражданства.
В сезоне 2022/2023 он провел 53 матча в составе "Амура", а в новом сезоне успел сыграть в 9 матчах, набрав при этом 6 очков.
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