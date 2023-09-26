В Лозанне начинается суд над фигуристкой Камилой Валиевой

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Сегодня в Лозанне (Швейцария) стартует суд над фигуристкой Камилой Валиевой.

Фото: https://www.championat.com/figureskating/news-4266913-kamila-valieva-prygnula-chetvyornoj-salhov-na-trenirovke-evgeniya-medvedeva-otreagirovala.html

А на вопрос, избежит ли она дисквалификации и сохранит ли олимпийскую медаль, в беседе с Pravda.Ru ответил руководитель организации "Антидопинговая инициатива" Алексей Козлов.

"Всё будет зависеть от того, насколько суд встанет на сторону спортсменки или встанет на сторону ВАДА. Тут трудно прогнозировать. Формально у Валиевой есть положительная допинг-проба. Формально она нарушила антидопинговые правила. В её организме было запрещённое вещество на момент перед Олимпиадой. Насколько я помню, на одном из стартов она её сдала. Но результат был получен уже после ее выступления на Олимпиаде. Непосредственно на Играх и перед Олимпиадой её допинг-пробы были чистыми. Честно говоря, я бы её виновной не признал. Это какая-то досадная ошибка", — отметил эксперт.

По его словам, формально суд может вынести решение о том, что она виновна. Если есть допинг-проба положительная, значит, спортсменка, в принципе, виновна. Спортсмен отвечает за все вещества, который попадают в его организм.

И если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалификация будет исчисляться с даты сдачи теста, значит, на период Олимпиады она была дисквалифицирована, условно, не могла участвовать в соревнованиях.

Если идти формальным путем, а суд, мне кажется, будет идти формальным путем по антидопинговым правилам, спортсменка нарушила, значит должна быть наказана, дисквалифицирована, и потеряет медаль, поскольку не имела права участвовать в соревнования, подчеркнул Козлов.

"Не думаю, что она это делала умышленно. Я надеюсь, что если даже будет наказание, оно будет какое-то короткое", — подытожил обозреватель.