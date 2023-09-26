В Колумбии застрелили президента футбольного клуба "Тигрес"

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент футбольного клуба "Тигрес" Эдгар Паес был застрелен после игры 13-го тура во втором дивизионе чемпионата Колумбии по футболу, сообщает официальный аккаунт команды в социальной сети X (предыдущая версия Twitter*).

Фото: "Свеча" by lazarev.ma.ru is licensed under CC BY 2.0.

Убийство произошло, когда Паес возвращался домой после матча против "Атлетико" из Кали, который завершился со счетом 2:3.

Согласно информации полиции, которая была опубликована El Colombiano, Паес получил огнестрельные ранения в грудной клетке, шее и черепе, когда он двигался на автомобиле неподалеку от стадиона "Метрополитано де Течо". После этого его доставили в больницу, где он умер. Отмечается, что в момент нападения с ним находилась его дочь.

Событие было зафиксировано камерами видеонаблюдения, установленными в районе, где произошла трагедия.

*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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