Ла Лига стала спонсором команды с самым длинным названием в мире

0:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Испанская Ла Лига объявила о спонсорстве клуба из пятой лиги Уэльса, который славится самым длинным названием в мире. Этот футбольный клуб полностью называется "Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч".

Фото: LaLiga

Согласно этому соглашению, новый логотип Ла Лиги будет размещен на игровых футболках этой команды и действует только на один сезон.

В названии поселения, послужившего именем для этого клуба, буква "л" удваивается пять раз, и каждую из этих удвоенных согласных букв будут представлять в виде логотипа Ла Лиги.

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