Испанская Ла Лига объявила о спонсорстве клуба из пятой лиги Уэльса, который славится самым длинным названием в мире. Этот футбольный клуб полностью называется "Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч".
Согласно этому соглашению, новый логотип Ла Лиги будет размещен на игровых футболках этой команды и действует только на один сезон.
В названии поселения, послужившего именем для этого клуба, буква "л" удваивается пять раз, и каждую из этих удвоенных согласных букв будут представлять в виде логотипа Ла Лиги.
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