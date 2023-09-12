Экс-первая ракетка мира дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил

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Румынская теннисистка Симона Халеп была исключена из соревнований из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Фото: Openverse

Ей была назначена дисквалификация сроком на четыре года, она не сможет участвовать в турнирах до 6 октября 2026 года.

Согласно информации, представленной ITIA, в августе 2022 года Халеп провела тест на допинг во время участия в US Open-2022 и результаты показали наличие запрещенного вещества — роксадустата. В сентябре 2022 года теннисистка объявила о преждевременном завершении сезона из-за операции на носу, и уже в октябре того же года стала известна информация о положительных результатах теста A. Затем она потребовала проверить пробу B.

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Симона Халеп отстранена из-за допинга. Что за препарат и чем ей всё это грозит?