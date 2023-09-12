Косметолог Носарева: орехи, авокадо и гранаты помогут в борьбе с морщинами

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Косметолог-дерматолог Нана Носарева выделила несколько советов о том, как улучшить состояние кожи без необходимости использовать дорогие косметические средства. Она предложила обратить внимание на рацион питания и включить в него ряд продуктов, способствующих улучшению состояния кожи.

Фото: openverse

Авокадо, согласно Носаревой, может помочь сократить морщины и улучшить цвет кожи. Она также отметила полезность более обыденных продуктов, таких как помидоры и красный болгарский перец, которые содержат ликопин и витамин С, обладающие антиоксидантными свойствами, полезными для кожи.

Морковь, богатая бета-каротином и витамином А, также получила упоминание как полезный продукт для кожи. Арбуз, согласно эксперту, способствует увлажнению кожи и придает ей здоровое сияние.

Гранаты, благодаря высокому содержанию аминокислот, которые способствуют регенерации клеток, также были отмечены как полезные для кожи.

Орехи, оливковое масло и жирная рыба, богатые жирными кислотами и витаминами, которые способствуют улучшению кровообращения и доставке кислорода к коже, также были включены в список полезных продуктов.

Наконец, льняное семя было рекомендовано как источник альфа-линоленовой кислоты, способствующей приданию коже естественного сияния.

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