Нападающий сборной Португалии, Криштиану Роналду, не сможет принять участие в шестом туре группы J отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против сборной Люксембурга из-за накопленных желтых карточек.
Игра состоится завтра, 11 сентября, на стадионе "Алгарве" в Сан-Жоау-да-Венда (Португалия). Начало матча назначено на 21:45 по московскому времени.
На данный момент в текущем отборочном турнире 38-летний Роналду провел пять матчей и забил пять голов.
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