Роналду не примет участие в матче с Люксембургом из-за перебора жёлтых карточек

0:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий сборной Португалии, Криштиану Роналду, не сможет принять участие в шестом туре группы J отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против сборной Люксембурга из-за накопленных желтых карточек.

Фото: Openverse

Игра состоится завтра, 11 сентября, на стадионе "Алгарве" в Сан-Жоау-да-Венда (Португалия). Начало матча назначено на 21:45 по московскому времени.

На данный момент в текущем отборочном турнире 38-летний Роналду провел пять матчей и забил пять голов.

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