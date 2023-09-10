В "Спартаке" заявили о начале процесса получения гражданства России для Промеса

1:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев рассказал "РБ Спорт", что Квинси Промес, нападающий клуба из Нидерландов, пока ещё не имеет российского гражданства, но начат процесс, связанный с его получением.

Фото: Openverse

В марте стало известно, что Министерство спорта отказалось поддерживать "красно-белых" в их усилиях по предоставлению Промесу российского гражданства. Журналист Иван Карпов утверждал, что причина этого решения заключается в обвинении Промеса в уголовном деле в Нидерландах.

19 июня суд в Амстердаме приговорил Промеса к полуторагодичному заключению по делу о нападении на своего двоюродного брата с учётом всех обстоятельств. В 2020 году футболист нанёс ножевое ранение своему двоюродному брату в результате давнего конфликта. В июле Промес подал апелляцию на это решение. В Нидерландах также возбуждено уголовное дело против него по подозрению в контрабанде свыше 1300 килограммов кокаина в 2020 году.

В июне предыдущий гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков сообщил, что вопрос о гражданстве Промеса в клубе будет рассмотрен позднее, так как необходимо пройти несколько процедур.

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