Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев рассказал "РБ Спорт", что Квинси Промес, нападающий клуба из Нидерландов, пока ещё не имеет российского гражданства, но начат процесс, связанный с его получением.
В марте стало известно, что Министерство спорта отказалось поддерживать "красно-белых" в их усилиях по предоставлению Промесу российского гражданства. Журналист Иван Карпов утверждал, что причина этого решения заключается в обвинении Промеса в уголовном деле в Нидерландах.
19 июня суд в Амстердаме приговорил Промеса к полуторагодичному заключению по делу о нападении на своего двоюродного брата с учётом всех обстоятельств. В 2020 году футболист нанёс ножевое ранение своему двоюродному брату в результате давнего конфликта. В июле Промес подал апелляцию на это решение. В Нидерландах также возбуждено уголовное дело против него по подозрению в контрабанде свыше 1300 килограммов кокаина в 2020 году.
В июне предыдущий гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков сообщил, что вопрос о гражданстве Промеса в клубе будет рассмотрен позднее, так как необходимо пройти несколько процедур.
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