Эден Азар собирается завершить карьеру

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В понедельник, 28 августа, бронзовый призер чемпионата мира бельгийский полузащитник Эден Азар заявил о своем намерении уйти из профессионального футбола, сообщает Foot Mercato.

Фото: Wikipedia

По данным источника, 32-летний спортсмен не планирует искать новый клуб, так как решил не продолжать играть.

Как сообщает RT, интерес к полузащитнику проявляют саудовский "Аль-Хиляль", бразильский "Ботафого", а также французские клубы "Ницца", "Марсель" и "Лилль".

Контракт Азара с "Реалом" был рассчитан до 2024 года, однако футболист поддержал инициативу клуба о расторжении контракта, поскольку намерен больше времени проводить со своей семьей. Контракт был расторгнут в июне. В сезоне 2022/23 Азар провел за "Мадрид" шесть матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

В составе команды Азар выиграл Лигу чемпионов УЕФА, дважды одержал победу в чемпионате, дважды завоевал Суперкубок Италии, а также по одному разу выиграл Суперкубок УЕФА и Копа дель Рей. В составе сборной Бельгии Азар завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2018 года, проходившего в России.

Как отмечает "Спорт-Экспресс", Азар перешел в "Реал Мадрид" из "Челси" в 2019 году. Трансфер обошелся мадридской команде в 115 млн евро. Из-за частых травм он не смог в полной мере проявить свои возможности в команде. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что Азар рассматривает возможность ухода из команды.

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