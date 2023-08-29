С российских киберспортсменов сняли нейтральный статус, сообщается на сайте Федерации компьютерного спорта России. Им разрешили выступать с флагом и гимном.
Кроме того, члены Международной федерации компьютерного спорта отклонили требование Украины приостановить участие российских спортсменов в турнирах.
Так, голоса делегатов IESF распределились следующим образом: "за" снятие нейтралитета со спортсменов из РФ проголосовали 32 человека, против — 13, 25 — воздержались.
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