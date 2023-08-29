С российских киберспортсменов сняли нейтральный статус

0:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

С российских киберспортсменов сняли нейтральный статус, сообщается на сайте Федерации компьютерного спорта России. Им разрешили выступать с флагом и гимном.

Фото: "System locked" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.

Кроме того, члены Международной федерации компьютерного спорта отклонили требование Украины приостановить участие российских спортсменов в турнирах.

Так, голоса делегатов IESF распределились следующим образом: "за" снятие нейтралитета со спортсменов из РФ проголосовали 32 человека, против — 13, 25 — воздержались.

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