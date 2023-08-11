Парламент Индии одобрил введение налога в 28% для онлайн-игр и казино

2:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Верхняя палата парламента Индии (Лок Сабха) одобрила введение налоговой ставки в размере 28% на онлайн-игры, казино и ставки в сфере конного спорта. Эту информацию поделился секретариат Верхней палаты.

Фото: facebook.com/ALTAI PALACE

Последнее заседание Верхней палаты состоялось в рамках муссонной сессии, проходящей в июле — августе. Вопрос о внесении поправок в Закон о едином налоге на товары и услуги стал заключительным пунктом повестки дня.

"Законопроект о поправках в закон о едином налоге на товары и услуги 2023 года принят Лок Сабхой", — гласит сообщение секретариата верхней палаты парламента в социальной сети X (ранее известной как Twitter*).

Эти нововведения начнут действовать с 1 октября. Еще в июле новые правила вызвали споры, когда Министерство финансов объявило о предстоящих поправках. Представители отрасли высказывали опасения о том, что новая налоговая система заставит индийские компании искать регистрацию в других юрисдикциях для сохранения своего оборота, что может привести к закрытию некоторых предприятий и сокращениям рабочих мест. Также была высказана неопределенность относительно того, какие последствия налоговых изменений могут повлечь за собой для киберспорта.

Правительство отвечало на это, заверяя, что будут закрыты лазейки для уклонения от налогов, и что налог не будет распространяться на киберспорт и игры, предназначенные для популярных консолей, при условии, что они будут иметь развлекательный характер и не включать дополнительные "онлайн-покупки с целью выигрыша денежных призов".

При этом налоговой базой будет служить общая сумма доходов компании за определённый период, а налог не будет взиматься с каждой транзакции игрока.

Накануне принятия законопроекта появились сообщения о первых сокращениях в компаниях, специализирующихся на онлайн-играх со ставками, а некоторые мелкие фирмы вовсе прекратили свою деятельность. Эксперты прогнозируют, что новая система налогообложения приведет к консолидации отрасли онлайн-игр в Индии. Согласно данным индийского Мифина, налоговые поступления от этой отрасли в прошлом году составили около 200 миллионов долларов. Благодаря внесённым изменениям эта сумма может увеличиться в 10 раз.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.