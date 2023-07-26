Трансфер Санчеса: 12 миллионов евро и бонусы

Во вторник появились интересные слухи о возможном трансфере Давинсона Санчеса в московский "Спартак". По словам авторитетных источников, клуб уже согласовал с "Тоттенхэмом" условия трансфера 27-летнего колумбийского защитника за 12 миллионов евро и бонусы. Теперь осталось только дождаться окончательного решения самого игрока.
Однако по информации издания The Athletic, Санчес сомневается в переходе в "Спартак". Личные условия контракта пока не были согласованы, и это может стать причиной, по которой сделка не состоится.
История интереса "Спартака" к Санчесу началась три недели назад, и за это время игроком также интересовались "Бетис", "Севилья" и "Галатасарай". Тем не менее, на данный момент именно московский клуб представил самое выгодное предложение о покупке, которое устроило "Тоттенхэм". Теперь "Спартаку" предстоит убедить футболиста присоединиться к их команде.
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