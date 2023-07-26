Американская премьера Лионеля Месси

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Лионель Месси совершил потрясающую американскую премьеру, превзойдя все ожидания. Матч с участием его команды, "Интер Майами", привлек несравненное внимание – рекордные 12,5 миллионов зрителей стали самой высокой телевизионной аудиторией для матчей с участием команд МЛС. А его блестящий победный гол со штрафного в добавленное арбитром время стал яркой вишенкой на торте.

Фото: www.tudn. com/futbol/la-liga/en-fotos-las-10-claves-que-tienen-al-sevilla-como-lider-en-espana-fotos

После матча, однозначно удивленный развязкой и победой, совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм признался, что сразу после назначения штрафного он подумал, что именно так и должно закончиться. А главный тренер команды, Херардо Мартино, не мог не отметить Месси великолепную игру, отмечая, что это был фильм, который они уже видели многократно, и что Лео является величайшим футболистом всех времен.

Мартино также отметил, что Месси не только блестящий игрок, но и лидер на поле, помогая одноклубникам и советуя им во время матча и тренировок. Именно поэтому аргентинец получил капитанскую повязку. Американец Йедлин передал капитанскую повязку Месси, а до этого она принадлежала Грегоре, который в марте получил травму и выбыл из игры на шесть месяцев.

Матч проходил под знаком Месси, и публика готовилась к нему основательно. Трибуны были увешаны плакатами, баннерами, ростовыми фигурами Месси, а болельщики в футболках сборной Аргентины поддерживали своего кумира. Неудивительно, что они были счастливы после яркой победы своей команды.

Хотя "цапли" имеют некоторые проблемы в обороне, Месси на поле всегда способен совершить футбольные чудеса. Каждая команда МЛС теперь обязана играть с осторожностью и сосредоточиться на защите своих ворот, понимая, что Месси всегда способен выиграть матч, даже если они кажутся контролирующими его.

В этом матче также прославились и другие игроки. Хосеф Мартинес и молодой воспитанник академии "цаплей" Кремаска тоже стали героями, а взаимодействие Тэйлора с Месси было настолько слаженным, словно они играют вместе уже много лет. Все это подтверждает, что будущее "Интера Майами" выглядит ярким и перспективным.

Таким образом, американская мечта о Месси уже сбылась, и это только начало. В плей-офф Кубка лиг команда также продолжает показывать выдающуюся игру, и Месси, несомненно, продолжит радовать болельщиков своим волшебством на футбольном поле. Шоу короля продолжается, и все ждут еще больше ярких и интересных матчей с участием Лионеля Месси.