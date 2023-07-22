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Месси забил победный гол в первой игре за "Интер Майами"

1:12
Спорт

В захватывающем поединке группового этапа Кубка Лиги между командами Высшей лиги футбола (MLS) и мексиканской лиги MX американский клуб "Интер Майами" одержал победу над мексиканским "Крус Асуль" со счетом 2:1. Матч проходил в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США) и начался в 20:00 по местному времени в пятницу (03:00 МСК в субботу).

Месси забил победный гол в первой игре за "Интер Майами"
Фото: www.bloomberg. com/news/articles/2023-07-18/man-who-bought-messi-is-convinced-he-will-make-us-soccer-prosper

Гол со штрафного

На 54-й минуте "Интер Майами" произвел двойную замену, выпустив на поле аргентинского нападающего Лионеля Месси и испанского полузащитника Серхио Бускетса. Этот матч стал для них дебютным в составе американской команды. На 58-й минуте второго тайма исключительный по точности штрафной удар Месси привел к решающему голу в ворота соперника "Интер Майами".

Ближайшие матчи Кубка лиги

В следующих матчах Кубка лиг "Интер Майами" и "Крус Асуль" встретятся с американским клубом "Атланта". "Интер Майами" проведет матч 26 июля, а "Крус Асуль" сыграет дома 30 июля.

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Lionel Messi Free-Kick Goal for Inter Miami vs Cruz Azul | 2023
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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