Фигурист Михаил Коляда объявил о приостановке спортивной карьеры.
Серебряный призер ОИ-2018 сообщил в подкасте Максима Транькова "Произвольная программа", что в ближайшее время не планирует участвовать в соревнованиях по фигурному катанию.
Гендиректор ФФККР Александр Коган в беседе с РИА "Новости" назвал Коляду талантливым спортсменом и подчеркнул, что очень сожалеет о его решении.
В свою очередь фигурист Максим Траньков назвал поступок Михаила взвешенным и понятным.
"Кончено, на соревнованиях его будет не хватать. Но он и в прошлом году много пропустил. За это время уже успели появиться новые молодые ребята", — заявил Траньков в эфире "Матч ТВ".
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