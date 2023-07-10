Максим Траньков и Александр Коган оценили решение Михаила Коляды о приостановке спортивной карьеры

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фигурист Михаил Коляда объявил о приостановке спортивной карьеры.

Фото: ria.ru

Серебряный призер ОИ-2018 сообщил в подкасте Максима Транькова "Произвольная программа", что в ближайшее время не планирует участвовать в соревнованиях по фигурному катанию.

Гендиректор ФФККР Александр Коган в беседе с РИА "Новости" назвал Коляду талантливым спортсменом и подчеркнул, что очень сожалеет о его решении.

В свою очередь фигурист Максим Траньков назвал поступок Михаила взвешенным и понятным.

"Кончено, на соревнованиях его будет не хватать. Но он и в прошлом году много пропустил. За это время уже успели появиться новые молодые ребята", — заявил Траньков в эфире "Матч ТВ".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Михаил Коляда. Channel One Cup