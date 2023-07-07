Фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала выписку Романа Костомарова из больницы.
Слуцкая отметила, что очень переживала за коллегу. Спортсменка надеется, что Роман сможет быстро восстановиться после перенесённого заболевания и нескольких операций по ампутации.
"Я рада, что Ромка жив. Он настоящий герой нашего времени. Это было очень страшно, но теперь ему ещё предстоит подстроиться под новую жизнь", — заявила Слуцкая в шоу "Есть тема!" на телеканале "Матч ТВ".
Фигуристка добавила, что будет рада увидеть Костомарова на льду. Она убеждена, что для Романа — это вполне реальный сценарий, так как он всегда отличался стойким характером и профессионализмом.
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