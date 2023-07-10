Украинская футбольная ассоциация выразила решительное неодобрение участия "Нефтчи" (Баку), "Црвены Звезды" (Белград) и "Фенербахче" (Стамбул) в проходящем в России товарищеском турнире. Об этом сообщает Чемпионат.
В своем официальном заявлении, размещенном на сайте организации, Украинская футбольная ассоциация неоднократно призывала УЕФА, ФИФА и всех наших партнеров в европейском и мировом футбольном сообществе не допускать участия в футбольных соревнованиях с участием российских команд, как на территории России, так и во время визитов в Россию или участия в каких-либо мероприятиях с представителями России или российского футбольного сообщества в целом.
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