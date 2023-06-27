Арина Соболенко: в Белоруссии в меня никто не верил

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Арина Соболенко, чемпионка Открытого чемпионата Австралии 2023 года и вторая ракетка мира по теннису, рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась на своем пути как теннисистка, в частности, о предвзятом отношении белорусских тренеров.

"В Белоруссии в меня никто не верил. Мне говорили, что я глупая, ни на что не годная, что я ничего не умею делать, кроме как сильно бить. Я была достаточно сильна, чтобы выдержать всё это", — рассказала Соболенко в интервью L'Équipe, опубликованном в июньском номере журнала.

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