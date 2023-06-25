Рио Фердинанд: сегодня моя цена составила бы 200 млн евро

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Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд задумался о том, как бы его оценили, если бы он играл в современную эпоху.

Фото: therealchelseafans. com/2022/08/30/rio-ferdinand-tells-young-star-what-he-must-do-to-force-move-to-chelsea/

"Представьте, сколько бы я стоил сейчас. 120 млн евро? Нет, это слишком мало. На сегодняшнем рынке цена составила бы 200 млн евро. При этом зарплата была бы около 500 тыс. евро в неделю", — заявил Фердинанд, как сообщает Manchester Evening News со ссылкой на подкаст FIVE.

В 2002 году "Манчестер Юнайтед" заплатил "Лидс Юнайтед" 45 миллионов евро за трансфер Фердинанда. Игрок проработал в клубе 12 лет, выиграв Лигу чемпионов УЕФА в 2008 году вместе со своими товарищами по команде.

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