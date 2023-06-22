Томас Бах: Россия пытается организовать политизированные соревнования

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обвинил Россию в намерении организовать политизированные соревнования, предположительно имея в виду "Игры дружбы", запланированные на сентябрь 2024 года.

Фото: kremlin.ru

"В то время как российское правительство обвиняет нас в том, что мы не придерживаемся политического нейтралитета, оно одновременно пытается организовать полностью политизированные спортивные соревнования", — заявил Бах на сессии МОК.

На прошлой неделе секретарь Совета по спорту при президенте России Марат Филиппов объявил о решении провести "Игры дружбы" в Москве в сентябре 2024 года, подчеркнув, что они не являются альтернативой Олимпийским играм.

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Томас Бах заявил, что на Олимпиаде должны участвовать все страны. «Есть тема» от 16.11.2022