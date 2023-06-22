Объявлены даты слушаний по делу Камилы Валиевой

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Спортивный арбитражный суд (CAS) официально объявил даты слушаний по делу чемпионки Европы, российской фигуристки Камилы Валиевой. Слушания пройдут с 26 по 29 сентября в закрытом режиме в Лозанне, Швейцария.

Фото: Instagram

В опубликованном заявлении для прессы CAS отмечает, что некоторые лица, вовлеченные в дело, могут принять участие в слушаниях в видеоформате. Организация уточняет, что в настоящее время невозможно определить точные сроки принятия окончательного решения по делу. По взаимному согласию стороны в настоящее время обмениваются письменными заявлениями, которые будут завершены до начала слушаний в сентябре, сообщает "Чемпионат".

Напомним, что в декабре 2021 года Валиева дала положительный результат на допинг на чемпионате России. Результаты теста стали известны после командного турнира Олимпиады-2022.

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