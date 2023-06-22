Илья Геркус: нас в УЕФА не ждут

Илья Геркус, бывший президент московского футбольного клуба "Локомотив", придерживается пессимистического мнения относительно возвращения российских клубов в еврокубки. По словам Геркуса, УЕФА не ожидает нашего возвращения в ближайшее время, возможно, в течение двух-трех лет. Он сомневается, что кто-то вообще заметил отсутствие наших клубов, так как комментариев по этому поводу было заметно мало. Об этих высказываниях сообщает "РИА Новости Спорт".

Фото: www.sportmk. ru/sports/2022/07/05/gerkus-naznachen-direktorom-po-strategicheskomu-razvitiyu-torpedo.html

Важно напомнить, что российские клубы отсутствуют в еврокубках по политическим причинам с февраля 2022 года. Эта ситуация распространяется и на национальную сборную страны.

С другой стороны, Александр Дюков, президент Российского футбольного союза, выразил оптимизм по поводу последних слов чиновников УЕФА относительно потенциального возвращения российских команд в крупные европейские турниры.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ЭТО ФУТБОЛ. ИТОГИ #22// «Спартак» и «Зенит» проиграли, Геркус про Дзюбу, «Локомотив» и «Торпедо»