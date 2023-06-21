Криштиану Роналду о матче с Исландией: у этой победы особый привкус

0:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

Криштиану Роналду, нападающий сборной Португалии, поделился своими мыслями о победе над Исландией в четвертом туре отборочного турнира Евро-2024.

"У этой победы особый привкус, и не только потому, что она знаменует наш 200-й матч. Завершить его победным голом — большего я и не мог ожидать. Это было великолепно и незабываемо, учитывая все, что происходило вокруг матча", — заявил Роналду, как сообщает Record со ссылкой на RTP.

Напомним, что Криштиану Роналду стал абсолютным рекордсменом по количеству матчей, сыгранных за национальную сборную, и обеспечил себе место в Книге рекордов Гиннесса. Перед матчем ему был вручен сертификат как первому футболисту в мире, достигшему 200 выступлений за свою национальную команду.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Гол К. Роналду 😍 Исландия – Португалия 0:1 🔴 Лучшие моменты ЕВРО-2024, квалификация