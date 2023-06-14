Дима Билан выступит на матче "Зенита" и сборной России

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Российский певец Дима Билан выступит на ретро-матче между "Зенитом" и сборной России в Санкт-Петербурге.

Фото: rus.jauns.lv

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, победитель "Евровидения-2008" представит свои самые известные хиты того времени, включая "Невозможное возможно" и "Believe".

Игра будет посвящена 15-летию победы "Зенита" в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА, а также завоеванию бронзовых медалей чемпионата Европы российской сборной. Матч пройдет на "Газпром Арене" 15 июня, начало запланировано на 20:00 по МСК.

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