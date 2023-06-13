Бывший нападающий "Спартака" стал свободным агентом

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Бывший нападающий московского "Спартака" и "Локомотива" Зе Луиш стал свободным агентом, сообщает O Jogo.

Фото: google.com

По данным источника, контракт нападающего с турецким клубом "Хатайспор" истек, и игрок покинул клуб в качестве свободного агента. До "Хатайспора" 32-летний нападающий выступал за клуб из Саудовской Аравии "Аль-Таавун".

В сезоне 2022/2023 Зе Луиш провел 14 матчей за "Хатайспор" во всех соревнованиях, забив два гола и оказав одну помощь. Из-за землетрясения турецкая команда снялась с чемпионата в феврале. Оценочная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 0,6 млн евро.

Ранее, еще до вылета "Химок" в Первую лигу, появлялись сообщения об интересе команды к Зе Луишу.

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