Леброн Джеймс побил личный рекорд в матче против "Денвер Наггетс"

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Леброн Джеймс, лидер команды "Лос-Анджелес Лейкерс", достиг личного рубежа в наборе очков в первой половине игры плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Это событие произошло в четвертой игре финала Западной конференции против "Денвер Наггетс", которая завершилась поражением со счетом 111-113, что привело к проигрышу в серии со счетом 0-4.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

В первой половине игры Джеймс набрал 31 очко. Никогда ранее в своей карьере в НБА он не демонстрировал такого исключительного мастерства набора очков в течение одной половины игры.

Стоит отметить, что Леброн стал самым результативным игроком в четвертой игре против "Наггетс", оформив дабл-дабл из 40 очков, 10 подборов и девяти передач. В результате четырех побед "Наггетс" вышли в финал НБА, где встретятся либо с "Майами Хит", либо с "Бостон Селтикс". В настоящее время "Хит" ведут в серии со счетом 3-0.

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