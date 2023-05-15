Разработан законопроект об интеграции новых регионов в спортивную систему РФ

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту, возглавляемый председателем Дмитрием Свищевым, рекомендовал правительственный законопроект о комплексной интеграции четырех новых регионов в существующую спортивную систему России. Данный проект включает в себя интеграцию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Пленарное заседание Государственной Думы рассмотрит этот проект в первом чтении 17 мая.

Фото: flickr. com

С объединением этих регионов спортсмены и тренеры смогут участвовать в соревнованиях всероссийского уровня, получать соответствующие выплаты и льготы, а также пользоваться соответствующим финансированием. Несмотря на преимущества, существуют проблемы, требующие решения, включая аккредитацию федераций, получение званий и спортивную инфраструктуру. Законопроект направлен на решение этих вопросов, по словам Свищева, которого цитирует "Парламентская газета".

По предложению правительства, представителям этих регионов будет разрешено создавать региональные спортивные федерации и вступать в общероссийские. Документ также предлагает признать спортивные звания, разряды и квалификацию спортивных судей и тренеров, ранее присвоенные им в соответствии с законодательством Донецкой и Луганской народных республик и Украины.

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