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По мнению Александра Кожевникова предстоящий ЧМ по хоккею не имеет смысла

1:11
Спорт

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион, недавно заявил о своей незаинтересованности в предстоящем чемпионате мира по хоккею. Это связано с тем, что российская сборная, которую Международная федерация хоккея не допустила к соревнованиям, не будет участвовать в них. Кожевников считает, что без присутствия российской команды это не будет настоящим чемпионатом мира. Он не понимает, как другие игроки могут считать себя чемпионами мира, не соревнуясь с Россией. По его мнению, это будет не более чем чемпионат Восточной Европы.

По мнению Александра Кожевникова предстоящий ЧМ по хоккею не имеет смысла
Фото: RT

Кожевников считает, что если бы обстоятельства сложились иначе, то российская команда, несомненно, вышла бы победительницей. Однако он признает, что рассуждать бессмысленно.

Стоит отметить, что сборная Финляндии является действующим чемпионом мира. Турнир пройдет в Финляндии и Латвии с 12 мая по воскресенье, 28 мая, когда состоятся игры за медали. "Матч ТВ" покажет 15 матчей чемпионата мира по хоккею 2023 года в прямом эфире.

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Канада - Россия 4 - 5. Чемпионат Мира по хоккею 2008. Финал.
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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