Чемпионка по фехтованию о недопуске к соревнованиям спортсменок РФ: Это политическая игра

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова в беседе с Pravda.Ru прокомментировала решение FIE о недопуске олимпийских чемпионок РФ к соревнованиям.

Фото: фонд Росконгресс

Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок России Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.

Галина Горохова объяснила, что МОК не прислал российским спортсменкам вызов на участие, отказавшись что-либо объяснять. Он подчеркнула, что наши фехтовальщицы ни в чем не были замешены, никаких нарушений не делали.

Она эмоционально отреагировала на стремление МОК выявить политические взгляды российских спортсменов.

"Какое их собачье дело, кого я поддерживаю, а кого я не поддерживаю, извините меня? Что они уже лезут туда, куда им вообще не положено? Они же разрабатывают сейчас какой-то текст, который участники должны подписывать. Я ничего не должна. Я выполнила норматив. Если ко мне никаких претензий со стороны каких-то органов, нет нарушения законов, на каком основании мне могут не выдать разрешение для участия в Олимпийских играх?" — выразила своё возмущение олимпийская чемпионка.

Горохова отметила, что кореец, который выступал за РФ, тоже пострадал, так как ему тоже не прислали вызов. Она назвала ситуацию политической игрой.

Ране сообщалось, что более 30 стран проголосовали против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде.

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