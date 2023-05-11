Умерла легенда мексиканского футбола — Антонио Карбахаль

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Футбольный мир потерял легенду — Антонио Карбахаль, вратарь сборной Мексики, скончался в возрасте 93 лет, о чем сообщил официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Карбахаль был не просто игроком, он был первым, кто сыграл на пяти чемпионатах мира по футболу - рекорд, который до сих пор принадлежит лишь шести футболистам.

Фото: www.gqthailand. com/lifestyle/article/the-three-players-to-play-at-five-world-cups

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил свои соболезнования, заявив:

"С большой печалью мы узнали о кончине Антонио Карбахаля. Я выражаю искренние соболезнования его семье и всем мексиканским болельщикам, которые скорбят о его утрате", — сообщается на официальном сайте ФИФА.

Достижения Карбахаля в футболе не остались незамеченными, и он был награжден золотой медалью ФИФА за неоценимый вклад в развитие спорта. На протяжении всей своей карьеры Антонио играл в мексиканской лиге, оставив неизгладимое наследие в сердцах всех любителей футбола.

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Mi homenaje a ANTONIO la TOTA CARBAJAL (1929-2023) 😔 Descansa en paz, ídolo