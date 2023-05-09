"Ювентус" могут лишить 9 очков в следующем сезоне

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Последние сообщения Football Italia свидетельствуют о том, что "Ювентус" может понести дальнейшее наказание за предполагаемые финансовые нарушения. Совет по гарантиям Национального олимпийского комитета Италии опубликовал документы, объясняющие мотивы удовлетворения апелляции "Ювентуса". Однако в документах также говорится о том, что дело может быть возобновлено, если будут получены новые доказательства, включая материалы прослушки. Несмотря на то, что апелляция была удовлетворена, первоначальное обвинение остается обоснованным и неоспоримым.

Фото: sportklub. rs/fudbal/evropa/europa-league/a245524-DJukic-odredio-tim-za-Rudar/

Предполагается, что "Ювентус" лишится 9 очков, а не 15, как первоначально предлагал прокурор. Тем не менее, клуб планирует оспорить это решение через еще одну апелляцию, что может привести к длительной судебной тяжбе. Такой сценарий может привести к тому, что наказание будет применено не к текущему, а к следующему сезону.

В январе суд Итальянской федерации футбола лишил "Ювентус" 15 очков за финансовые нарушения, в результате чего команда опустилась на десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Этот инцидент также поставил под угрозу участие команды в Лиге чемпионов.

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