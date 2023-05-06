Лионель Месси, нападающий "ПСЖ", в настоящее время предпринимает усилия по примирению с клубом. В опубликованном видео аргентинский нападающий извинился перед своими товарищами по команде и всем персоналом клуба.
Месси упомянул, что он заранее запланировал поездку в Саудовскую Аравию и не смог ее отменить, так как думал, что после игры, как обычно, будет выходной. Однако ситуация сложилась иначе, и он извинился за то, что покинул территорию клуба без разрешения главного тренера и футбольного советника. Он выразил сожаление по поводу своего поступка и заявил, что примет любое решение, которое сделает клуб.
После этого инцидента ПСЖ отстранил Месси от работы в команде на две недели, и в видеоролике Месси дал ответ на эту ситуацию.
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