36 стран выступили за участие российских спортсменов в международных соревнованиях

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Министры спорта 36 стран опубликовали совместное заявление по поводу участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Хотя некоторые из проблем, ранее поднятых в коллективном заявлении, были решены, остаются существенные вопросы, касающиеся военных связей спортсменов, государственного финансирования, определения того, что такое команды, и выполнения рекомендаций. Позиция заключается не в дискриминации отдельных лиц на основании их паспорта, а в обеспечении честной спортивной конкуренции, а также в том, чтобы спортсмены не представляли свои страны.

Фото: https://www.olympic.org

Среди подписавших документ — страны Европейского Союза, США, Великобритания, Австралия, Украина, Южная Корея, Япония и другие. В ближайшие недели будет внимательно отслеживаться выполнение рекомендаций МОК и международных спортивных федераций, и подход МОК будет пересмотрен, если вопросы не будут решены. Заявление было опубликовано на сайте Государственного департамента США.

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