Правительство РФ упростило процесс получения Fan ID для детей до 14 лет

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Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, недавнее обновление правительства упростило процесс получения карты болельщика для определенных категорий населения, включая детей до 14 лет, лиц с ограниченными возможностями и пенсионеров.

Фото: www.sportmk. ru/sports/2021/11/25/v-rossii-vvodyat-fan-id-bez-nego-skoro-ne-budut-puskat-na-stadiony.html

Начиная с 26 мая 2023 года, идентификация детей до 14 лет будет осуществляться дистанционно. После подтверждения их данных на портале "Госуслуг" через подтвержденную учетную запись родителя или законного опекуна, карта болельщика будет выдаваться автоматически, что исключит необходимость личного посещения многофункционального центра для идентификации, как это требовалось ранее.

Закон о Fan ID, ратифицированный 30 декабря 2021 года, распространяется на все 16 стадионов клубов Российской Премьер-лиги с 1 декабря 2022 года.

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