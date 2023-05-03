Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Журнал Forbes недавно опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов года, и его результаты столь же интересны, сколь и впечатляющи. Возглавляет список Криштиану Роналду, 37-летний нападающий клуба "Аль-Наср", который за последние 12 месяцев заработал 123,9 млн евро/10,8 млрд рублей. Из этой суммы 41,9 млн. евро составила его зарплата в клубах, а остальные 81,9 млн. евро были заработаны благодаря различным рекламным и спонсорским контрактам.

Фото: daytimenews.ru

Интересно, что доходы Роналду превысили доходы лидера прошлогоднего рейтинга Лионеля Месси, который за тот же период заработал 118,4 млн евро/10,3 млрд рублей. Из доходов Месси 68 миллионов евро составила его зарплата.

Завершает тройку самых высокооплачиваемых спортсменов нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, 24-летний французский нападающий, чей заработок составил 109 млн евро/9,5 млрд рублей.

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