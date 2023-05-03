Лионель Месси отстранён от тренировок в "ПСЖ" на 2 недели

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По сообщению RMC, ПСЖ недавно отстранил Лионеля Месси, своего лучшего нападающего, от работы в команде на две недели. По всей видимости, руководство приняло это решение в качестве наказания за несанкционированную поездку Месси в Саудовскую Аравию, которая состоялась вопреки желанию тренера Кристофа Гальтье и футбольного советника Луиса Кампоса.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Как сообщалось ранее, отсутствие Месси на утренней тренировке в понедельник вызвало различные обсуждения среди игроков команды. Некоторые из них были ошеломлены благосклонным отношением к аргентинцу со стороны руководства.

Месси, который в настоящее время является символом туризма в Саудовской Аравии, отправился в эту страну после поражения ПСЖ в 33-м туре чемпионата Франции от "Лорьяна" (1-3).

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